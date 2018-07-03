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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kayseri'de anne ve oğlunun trafik kazasında hayatını kaybetmesi - Zanlı adliyeye sevk edildi

Kayseri'de anne ve oğlunun trafik kazasında hayatını kaybetmesi - Zanlı adliyeye sevk edildi

- Kayseri 'de anne ve oğlunun trafik kazasında hayatını kaybetmesi - Gözaltına alınan zanlının emniyetten çıkarılması - Zanlının polislerce götürülmesi - Kaza anının güvenlik kamerası görüntüleri Kayseri 'de anne ve oğlunun trafik kazasında hayatını kaybetmesi - Anne ve oğluna çarparak kaçan aracın sürücüsü, 250 kamera kaydı ve 780 araç incelenerek yakalandı - Hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen zanlı adliyeye sevk edildiKAYSERİ (AA) - Kayseri 'de yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğluna çarparak ölümlerine neden olan aracın sürücüsü, 250 kamera kaydı ve 780 araç incelenerek yakalandı.Alınan bilgiye göre, Aşayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Osman Kavuncu Mahallesi Hasan Tahsin Bulvarında 30 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Tekin (30) ve oğlu Ebubekir Tekin'e (5) otomobiliyle çarpıp olay yerinden kaçan sürücünün tespiti için 250'e yakın kamera kaydını, olaya karışan araca benzer marka ve modellere ait 780 aracı inceleyeyerek plakayı belirledi.Olaydan 5 gün sonra, anne oğluna çarpan otomobili kent merkezinde terk edilmiş halde bulan ve şüpheli O.S'nin (21) Yavuzselim Mahallesi'nde kiraladığı ev kaldığını tespit eden ekipler, şüpheliyi yakaladı.Cezaevi firarisi olduğu ve hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. - OlayOsman Kavuncu Mahallesinde 30 Mayıs'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Gonca Tekin ve oğlu Ebubekir Tekin'e bir otomobil çarpmış, anne olay yerinde, oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

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