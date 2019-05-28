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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kayseri’de 76 bin 543 metrekare alana kenevir ekildi...Ekili arazi havadan görüntülendi

Kayseri’de 76 bin 543 metrekare alana kenevir ekildi...Ekili arazi havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

İnşaat Sektörü Hayvan 

-Kenevir dikiminin yapılması
-Kenevir diken vatandaşlardan görüntüler

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’de kenevir yetiştiriciliği izni alan 5 ilçede 76 bin 543 metrekare alan kenevir dikimi yapıldı. Endüstriyel kenevir, ilaç, tekstil, yağ sanayinde, kağıt yapımında, otomotiv, enerji ve inşaat sektöründe, insan ve hayvan beslenmesinde kullanılan üç binden fazla ürünün hammaddesi durumunda. Bu kapsamda Türkiye’de kenevir üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik yapılan çalışmalar da devam ediyor. Kayseri’de de üreticilerin katma değeri yüksek olan endüstriyel keneviri yetiştirmeye teşvik etmek amacıyla yapılan bilgilendirme çalışmaları meyvesini verdi. Türkiye’de izinli ekim yapılan 19 ilden biri olan Kayseri’de kenevir yetiştiriciliği izni alan Kocasinan, Develi, Pınarbaşı, Felahiye, Yahyalı ilçelerinde üreticiler tarafından kenevir ekimi tamamlandı. İl genelinde toplam 76 bin 543 metrekare alanda lif yada tohum amaçlı gerçekleşen kenevir ekiminin hasat zamanı yetiştiricilik şekline göre değişiklik gösteriyor. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığı Özel Sektör işbirliği ile desteklenen “Endüstriyel Çeşit/Genotiplerinde Ülkesel Adaptasyon Çalışmaları” Projesi de, bakanlığı bağlı 5 araştırma enstitüsü ile Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Proje kapsamında da Kocasinan ilçesinde kurulan deneme parselinde izin işlemlerinin tamamlanmasını müteakip ekim gerçekleştirildi.

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