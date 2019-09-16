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16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kayseri'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Kayseri'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

-Şahısların karakola getirilmesi ve götürülmesi

Polis Kaçak Akalan Polis Ekipleri Sınır Dışı 

--diğer detaylar

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda ülkeye kaçak yollardan girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Yabancılar Büro Amirliği ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla giren düzensiz göçmenlere karşı yapılan çalışmalarda, otogar çevresinde Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 49 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan 49 düzensiz göçmen, Yenişehir Polis Merkezi Amirliğine getirildi.
Şahısların işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.
Öte yandan, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ülkeye kaçak yollarla giren 131 düzensiz göçmen yakalanıp geri gönderme merkezine teslim edildi. (AG-
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