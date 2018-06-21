Kayseri'de 235 kilogram eroin ele geçirildi

--Narkotik arama köpeğinden görüntüler

--Şüpheli şahıstan görüntüler

--Fabrikanın dışından görüntüler

--polis ekiplerinden görüntüler

--Polis ekiplerinin fabrikada arama yapması



( KAYSERİ )- Kayseri polisinin rekor operasyonunu İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular yürüttü- Mobilya ve yatak arasında sevkiyatı yapılan uyuşturucuya polis geçit vermedi KAYSERİ



- Kayseri polisi, bir yatak ve mobilya üretim fabrikasına yaptığı operasyonda Kayseri'de rekor olarak değerlendirilen 235 kilogram eroin ele geçirdi. Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın yönettiği operasyonda 1 şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri OSB'de bulunan bir yatak ve mobilya üretimi yapılan fabrikada uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın yönettiği ve 30 polisin katıldığı operasyonda, fabrikaya baskın yapıldı. Yapılan baskında mobilyaların arasına zulalanan 235 kilogram eroin ele geçirildi. Narkotik arama köpeği 'Jack'inde arama yaptığı operasyonda, 1 kişide kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, kentte yaptığı operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Kayseri polisinin ele geçirdiği 235 kilogram eroin rekor olarak değerlendirildi. Yakalanan eroine de el konuldu.

