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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kayseri beyaza büründü

Kayseri beyaza büründü

Kardan görüntüler

Kar Yağışı 

-Araçlardan görüntüler
-Vatandaşların araçları temizlemesi
-Vatandaşın şemsiye ile yürümesi
-Vatandaşlar ile röportaj

( KAYSERİ ).-Yoğun kar yağışı kent merkezinde etkili oluyor KAYSERİ - Kayseri'de gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü. Kayseri'de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla beraber vatandaşlar güne karla uyandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan vatandaşlar, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi. Bazı vatandaşlarda şemsiye ile kendini kardan korudu. Karın yağması ile beraber çok mutlu olduklarını belirten vatandaşlar, karın rahmet ve bereket olduğunu söyleyerek, yağışın devam etmesini istediklerini belirtti.

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