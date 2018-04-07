“Kaynanalar” dizisinin Tijen’i son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-tabutundan görüntü

-cenaze namazının kılınması

-tabutun taşınması

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( İZMİR ) İZMİR



- Bir dönem ilgiyle izlenen “Kaynanalar” isimli televizyon dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle hafızalara kazınan ve dün vefat eden oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. 13 Mart'tan bu yana demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesinde dün sabah saatlerinde vefat eden oyuncu, ressam ve opera sanatçısı 88 yaşındaki Sevda Aydan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bir dönem ilgiyle izlenen “Kaynanalar” dizisindeki Tijen karakteriyle hafızalara kazınan Aydan'ın cenaze törenine sanatçı dostları, ailesi ve sevenleri katıldı.

Acı haberi, Bangkok'ta alan Sevda Aydan'ın oğlu ünlü oyuncu Ege Aydan, annesinin cenazesine yetişemedi. Sevda Aydan'ın diğer oğlu eski milli basketbolcu Efe Aydan ise taziyeleri kabul etti. Annesinin son 6 ayını iyi geçirmediğini anlatan Efe Aydan, "En son bundan 10 gün önce annemle sohbet ettik ama genelde ben konuşuyordum o dinliyordu" diyerek annesiyle olan son görüşmesini anlattı. Öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Sevda Aydan’ın cenazesi Alaçatı Mezarlığında toprağa verildi.



