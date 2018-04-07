Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
“Kaynanalar” dizisinin Tijen’i son yolculuğuna uğurlandı Haberi

“Kaynanalar” dizisinin Tijen’i son yolculuğuna uğurlandı Haberi

Cenaze töreninden detay görüntüler

Televizyon Meme Kanseri Televizyon Dizisi Cenaze Namazı Milli Basketbolcu 

-tabutundan görüntü
-cenaze namazının kılınması
-tabutun taşınması
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- Bir dönem ilgiyle izlenen “Kaynanalar” isimli televizyon dizisinde canlandırdığı Tijen karakteriyle hafızalara kazınan ve dün vefat eden oyuncu, ressam ve opera sanatçısı Sevda Aydan İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. 13 Mart'tan bu yana demans, anemi ve meme kanseri tedavisi gördüğü Alsancak Devlet Hastanesinde dün sabah saatlerinde vefat eden oyuncu, ressam ve opera sanatçısı 88 yaşındaki Sevda Aydan, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Bir dönem ilgiyle izlenen “Kaynanalar” dizisindeki Tijen karakteriyle hafızalara kazınan Aydan'ın cenaze törenine sanatçı dostları, ailesi ve sevenleri katıldı.
Acı haberi, Bangkok'ta alan Sevda Aydan'ın oğlu ünlü oyuncu Ege Aydan, annesinin cenazesine yetişemedi. Sevda Aydan'ın diğer oğlu eski milli basketbolcu Efe Aydan ise taziyeleri kabul etti. Annesinin son 6 ayını iyi geçirmediğini anlatan Efe Aydan, "En son bundan 10 gün önce annemle sohbet ettik ama genelde ben konuşuyordum o dinliyordu" diyerek annesiyle olan son görüşmesini anlattı. Öğle namazına müteakip Alsancak Hocazade Camiinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Sevda Aydan’ın cenazesi Alaçatı Mezarlığında toprağa verildi.

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı