Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kaynana ile tartışan gelin vahşeti... İki çocuğunu defalarca bıçaklayarak öldüren anne intihar etti Video

Kaynana ile tartışan gelin vahşeti... İki çocuğunu defalarca bıçaklayarak öldüren anne intihar etti Video

Olay yerinden görüntüler

Hastane Cenaze Ağır Yaralı Zabıta Avcılık 

-Çocukların cenazelerinin alınması
-Evden detaylar
-ÖZLEM K.'nın fotoğrafı
-5 yaşındaki Mustafa'nın fotoğrafı
-Mustafa'nın babasıyla olan fotoğrafı
-3 yaşındaki Ayşe'nin fotoğrafı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te kaynanası ile tartışan gelin cinnet getirdi. Çocukların defalarca kez bıçaklayan anne, iki katlı evin terasından atlayarak intihar etti. İki çocuğu ölen anne, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor. İddiaya göre Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Cerityeniyapan Mahallesi‘ndeki 2 katlı evde çocukları, eş ve eşinin annesi ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Özlem K., henüz bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kaynanası Emine K. ile tartıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan eşi Cuma’nın evde olmadığı esnada meydana gelen tartışmanın ardından cinnet getiren 2 çocuk annesi Özlem K, binada çocuklarının bulunduğu 2. Kata çıktı. Mutfaktan aldığı bıçak ile 3 yaşındaki kızı Ayşe ile 5 yaşındaki oğlu Mustafa’yı defalarca kez bıçaklayan anne, ikinci katın terasından kendisini aşağıya bıraktı. Ağır yaralanan anne Özlem K, Ersin Arslan Devlet Hastanesi Mücahitler Ek Binasındaki Acil Servise götürüldü. Kanlar içerisinde kalan çocukların olay yerinde öldüğü belirlenirken, annenin hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi. Küçük çocukların cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı