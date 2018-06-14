Kaynak ustası iş yerinde ölü bulundu

-sağlık ekiplerinden görüntü

-ölen şahsın fotoğrafı



( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ



- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde demir kaynak ustası bir vatandaş, çalıştığı iş yerinde ölü bulundu. Olay, Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Vedat Bağcı, sabah saatlerinde bir yönetici tarafından çalıştığı iş yerinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bağcı'nın öldüğünü belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Bağcı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

