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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaynak ustası iş yerinde ölü bulundu

Kaynak ustası iş yerinde ölü bulundu

olay yeri görüntü

Polis Sağlık Ekipleri 

-sağlık ekiplerinden görüntü
-ölen şahsın fotoğrafı

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde demir kaynak ustası bir vatandaş, çalıştığı iş yerinde ölü bulundu. Olay, Küçük Sanayi Sitesi mevkiindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki Vedat Bağcı, sabah saatlerinde bir yönetici tarafından çalıştığı iş yerinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bağcı'nın öldüğünü belirledi. Savcı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Bağcı'nın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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