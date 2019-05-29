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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaymakcı: 'Gümrük Birliğinin güncellenmesi hem Türkiye'nin hem de AB üyesi ülkelerin çıkarına olan bir durum' - ANKARA

Kaymakcı: 'Gümrük Birliğinin güncellenmesi hem Türkiye'nin hem de AB üyesi ülkelerin çıkarına olan bir durum' - ANKARA

Kaymakcı: "Gümrük Birliğinin güncellenmesi hem Türkiye'nin hem de AB üyesi ülkelerin çıkarına olan bir durum" - ANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Avrupa Komisyonu’nun bugün yayınlanan Türkiye Raporu’nu Avrupa Birliği Başkanlığı’nda değerlenirdi.(3)

Misyon 

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