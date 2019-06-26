Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kaymakamını oğlunun öldüğü kavganın 8 şüphelisi adliyede Haberi

Kaymakamını oğlunun öldüğü kavganın 8 şüphelisi adliyede Haberi

Şüphelilerin sağlık kontrolünden çıkmalarından görüntü

Hastane Savcılık Sorgusu Avcılık Bıçaklı Kavga Kışla 

-Şüphelileri taşıyan araçtan görüntü
-Hastaneden görüntü

( DENİZLİ ) - Gözaltına alınan şüphelilerin tamamı 18 yaşında küçük DENİZLİ

- Bursa’nın Gemlik Kaymakamı Kemal İnan’ın, Denizli’de bıçaklanan iki oğlundan birinin ölümüne neden olan kavgaya karıştıkları iddia edilen 8 kişi adliyeye sevk edildi. Pamukkale ilçesinde dün gece yaşanan olayda, iddialara göre Kaymakam İnan’ın oğulları Safa Akif İnan (15), Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21) ile A.S.K. (15) ve K.E. (16), B.Ç. (14) isimli şahıslar arasında bıçaklı kavga çıktı. Olayda kaymakamın oğullarından Safa Akif İnan karnından, diğer oğlu Ahmet Burak İnan ise bacağından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp edildi. Kardeşler ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Safa Akif İnan yoğun bakımda sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren ekipler A.S.K., K.E., ve B.Ç., isimli şahıslarla birlikte toplamda 8 kişiyi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve hepsi 18 yaşından küçük olan zanlılar, Servergazi Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Gençlerin savcılık sorgusunun ardından akşam saatlerinde mahkemeye sevk edilmeleri bekleniyor. Şüphelilerin hastane çıkışlarından yüzlerine elbiseleri ile kapatmaları ise dikkatlerden kaçmadı.
İlgili Foto Galeriler
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı