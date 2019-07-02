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02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında - DENİZLİ Haberi

Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında - DENİZLİ Haberi

- Kaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında - Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın çocukları Safa Akif İnan'ın kafeden ağabeylerinin yanına koyması ve daha sonra karnını tutarak kafeye gelmesiKaymakamın oğlunun öldüğü kavga güvenlik kamerasında - Denizli 'de, Gemlik Kaymakamı'nın bir oğlunun öldüğü, 2 oğlunun yaralandığı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildiDENİZLİ (AA) - Denizli 'de, bir kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavga güvenlik kamerasına yansıdı.Alınan bilgiye göre, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan'ın çocukları Safa Akif İnan'ın bıçaklanarak öldürülmesi, Ahmet Burak İnan ve Mehmet Buğra İnan'ın ise yaralandığı olay bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Görüntülerde, Safa İnan'ın ağabeyleriyle tartışan gruba doğru koşması ve daha sonra bıçaklanarak bir kafeye elini göbeğine doğru tutarak içeriye girmesi yer alıyor.Diğer kişilerin alandan kaçması da kayıtlara yansıyor. - OlayMerkez Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'nde 26 Haziran'da iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir süre önce Denizli Vali Yardımcılığından Gemlik Kaymakamlığına atanan Kemal İnan'ın çocuğu 3 kardeşten Safa Akif İnan (15) ve Ahmet Burak İnan (21) bıçakla, Mehmet Buğra İnan (21) ise darp sonucu yaralanmıştı.Yaralılardan Safa Akif İnan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.Olayın ardından 8 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kamera Güvenlik Kamerası 

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