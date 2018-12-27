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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular İzle

Kaymakamı kartopu yağmuruna tuttular İzle

çocukların kaymakamla kartopu savaşı yapması

( GÜMÜŞHANE )- Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, ziyaret ettiği okulda minik öğrenciler tarafından kartopu yağmuruna tutuldu GÜMÜŞHANE

Sosyal Medya Kartopu Savaşı Öğrenciler Okul Bahçesi Kar Yağışı 


- Gümüşhane’nin Şiran ilçesi Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, ziyaret ettiği okulda minik öğrenciler tarafından kartopu yağmuruna tutuldu. Beraberindeki protokol üyeleri ile sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle okullardaki durumu incelemek üzere Mithatpaşa İlkokuluna giden Kaymakam Ekşi, okul bahçesinde öğrencilerle kar topu oynadı. Minik öğrencilerin adeta kartopu bombardımana tuttuğu Kaymakam Ekşi, zor anlar yaşarken, bu keyifli anlar sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda beğeni ve yorum alırken, konuyla ilgili soruları cevaplandıran Kaymakam Ekşi, “İlçemizdeki yoğun kar yağışını eğlenceye çeviren güzel yürekli öğrencilerimize, çalışma arkadaşlarımızla sürpriz yapmak istedik. Kar topu savaşı yaparken okul bahçemizde güzel ve samimi görüntüler oluştu. Buradaki öğrencilerinizin yüzlerinde oluşan mutluluk bizler için her şeyden kıymetlidir” dedi.

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