Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Kaymakamdan definecilere suçüstü... Neye uğradıklarını şaşırdılar

Kaymakamdan definecilere suçüstü... Neye uğradıklarını şaşırdılar

olay yerinden görüntüler

A Haber Köy Muhtarı Jandarma Kaçak Kaçak Kazı 

-Jandarmanın gelişi

( KARABÜK ) KARABÜK

- Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, kaçak kazı yapan definecileri suçüstü yakaladı. Edinilen bilgiye göre, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Safranbolu ilçesine bağlı Konarı köyü civarında yaptığı gezi esnasında kazı yapan 3 kişiyi görerek yanlarına gitti. Şahısları kaçak kazı yaparken suç aletleriyle birlikte yakalayan Kaymakam Ürkmezer, İlçe Jandarma Komutanlığı ve köy muhtarına haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şahısları gözaltına alırken, kazı aletlerine de el koydu. Kaymakam Ürkmezer, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer aldığını ve definecilerin hedefinde olduğunu söyledi.

Vatandaşların da defineciler konusunda dikkatli olmasını isteyen Ürkmezer, "Tarihi dokusuyla, doğal güzellikleriyle eşi bulunmayan ilçemizin yer altı ve yer üstü zenginliklerini korumak için gece gündüz çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu ve benzeri durumlarla karşılaştıklarında emniyet ve jandarma ekiplerine anında haber vererek gerekli duyarlılığı göstermelerini istiyoruz" diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı