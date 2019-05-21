Kaymakam Yüzer’den şehit ve gazi yakınlarına iftar yemeği

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( MARDİN ) MARDİN



- Mardin’in Kızıltepe İlçe Kaymakamı Mehmet Yüzer şehit ve gazi aileleri onuruna iftar yemeği verdi. Kızıltepe Kaymakamlığı Bahçesinde düzenlenen iftar yemeğine sivil toplum kuruluşları, İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım, kurum müdürleri, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, ilçe başkanı, çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı.

Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan program okunan ezanın ardından yapılan dua ile iftar açıldı. Şehit ve gazi yakınları ile tek tek ilgilenen Kaymakam Yüzer, yaptığı konuşmada “Tabi ki onlar bize şehitlerimizin emanetleri. Devlet ve millet olarak bizler bu emanete en kutsal emanet olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Onlara sahip çıkmak en kutsal görevlerimizden biridir. Gazilerimiz de yaptıkları kahramanlıklarla bu ülkenin yurt olmasında büyük fayda sağlamışlardır. Bizim de onlara her vesile ile o kahramanlıkları için, cesaretlerini milletimize göstermemiz gerekiyor.” dedi.

Osmanlı geleneğini sürdürdük Programda bir Osmanlı geleneğini de yaşatmak istediklerini anlatan Yüzer, “Osmanlı’da ev sahiplerinin misafirlere verdiği diş kirası vardı. Böyle bir gelenek vardır. Aslında o geleneğin amacı şudur; siz benim için yol yürüdünüz, zahmet ettiniz, yemek yediniz dişleriniz yoruldu. Biz bu yorgunluğunuz sayesinde sevap kazandık. Biz sizin dişinizin kirasını ödemek istiyoruz, diyerek onlara bir ufak hediye verirler. Biz de inşallah her aileye bir diş kirası vereceğiz” diye konuştu.

Programa katılan şehit yakınları da birlik ve beraberlik mesajları vererek kaymakam Yüzer’e teşekkür etti. Programın ardından Kaymakam Yüzer ve İlçe Emniyet Müdürü Emin Yıldırım şehit ve gazi çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

