Kaymakam yaptığı hareketle hem evleri, hem de gönülleri ısıttı

-Kamyonet şoförlüğündeki kaymakam ve personelden seyir halinde detay

-İhtiyaç sahibi evlere kamyonetin ulaşması

-Kaymakamın eline eldiven giyip kömür indirmesi

-Kaymakamın vatandaşlara hal hatır sorması ve duygu yüklü anlar yaşanması

-Isparta Gelendost Kaymakamı Mehmet Kılıç’ın vatandaşlar yanında açıklama yapması ve ayrılması



( ISPARTA -ÖZEL)- Ceketini çıkartıp eldivenleri giydi, işçilerle birlikte kışlık kömürleri ihtiyaç sahiplerine dağıttı ISPARTA



- Isparta’nın Gelendost ilçesinde, devlet tarafından gönderilen kömürleri şoförlüğünü yaptığı kamyonete yükleyip ihtiyaç sahiplerinin evlerine getiren kaymakam, ceketini çıkartıp giydiği eldivenleriyle kömür dağıttı.

Kaymakam, yardıma muhtaçların evlerinin yanı sıra yüreklerini de ısıttı.Gelendost’ta İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi ailelerin kış aylarında ısınmaları için kömür dağıtımı yapıldı. Kaymakam Mehmet Kılıç, önce ceketini çıkartıp personelle birlikte kömürleri kamyonete yükledi. Ardından kamyonetin direksiyonuna geçen Kılıç, ihtiyaç sahibi evleri tek tek dolaşarak sevkiyat yaptı.Kömür yüklü kamyoneti farklı adreslerdeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Kaymakam Kılıç, daha sonra eline giydiği eldiven ile kömür karasına aldırmadan çuvalları yine işçilerle birlikte evlere indirdi.Yardımları ulaştırmak için gittiği adreslerde vatandaşların hal ve hatırlarını da soran Kaymakam Kılıç, devlet olarak daima kendilerinin emirlerinde olduklarını ifade ederek, sıcak bir kış geçirmeleri dilekleriyle dua istedi. Makamda oturarak, görevli personeline talimat vererek de aynı yardımın yapılabileceğini vurgulayan bazı ilçe sakinleri hem şoförlük hem de taşıyıcılık yapan Kaymakam Kılıç’ın davranışı karşısında duygulanarak, gözyaşlarına hakim olamadılar.Kılıç: “Kömür evinizi ısıtsın, biz de morallerinizi ısıtalım”Bir aileye devletin şefkat elini ulaştırırken, burada görüşlerini ifade eden Kaymakam Kılıç, “Devletimizin yaptığı kömür yardımını bugün Gelendost Kaymakamı olarak bizzat ben gelip teslim ettim. Güle güle kullanın inşallah. Devletimiz, kışın sizin eviniz soğuk kalmasın diye bu yardımı yapıyor. Biz de her zaman sizlerin yanınızdayız. Kömür evinizi ısıtsın, biz de gelip kömürü bu şekilde teslim ederek moralinizi ısıtırız inşallah. Her zaman yanınızdayız, güle güle kullanın. Allah’a emanet olun” dedi.

Kaymakam Kılıç, kömür yardımlarını ihtiyaç sahiplerine teslim ettikten sonra evlerden ayrıldı.



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