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04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kaymakam Tanrıseven'den sürücülere ve yolculara çikolata ikramı

Kaymakam Tanrıseven'den sürücülere ve yolculara çikolata ikramı

röportajlar ve trafik denetleme görüntüleri

( İZMİR ) İZMİR

Kutlay Bayram Çikolatası Bayram Şekeri Trafik Yoğunluğu Kışla 


- İzmir'in Tire İlçesi Kaymakamı Hasan Tanrıseven, trafik denetlemelerine katılarak sürücülere çikolata ikram etti. Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Ramazan Bayramında trafik ekiplerinin ve yolcuların Bayramını kutladı. Vatandaşlara çikolata ikram ederek Bayramlarını tebrik eden Kaymakam Tanrıseven’e vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi. Tanrıseven, Bayramın birinci günü ilk olarak Cumhuriyet Meydanında Tire otobüsleri ile yolculuk yapacak olan vatandaşların bayramını kutladı. Ardından Emniyet ve Jandarma ekipleri ile birlikte yol kontrolü yapan Tanrıseven, kolluk güçleri ve sürücülere çikolata ikram etti. Sürücü ve yolcularla tek tek sohbet eden Kaymakam Tanrıseven’e vatandaşlar da teşekkür etti. Ankara kafilesi otobüste Tanrıseven’i alkışladı Tire Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Timleri İlçeye giriş yapan bir otobüsü rutin kontrol için durdurdu. Otobüsün içine Çikolata kutusu ile giren Kaymakam Tanrıseven’i gören Ankara’dan gelen kafile şaşkınlığını gizleyemedi. Otobüsün ses sistemi ile kendisini tanıtan Kaymakam Tanrıseven, Ankaralı misafirlere “Tire’mize hoş geldiniz. İyi bir tatil, hayırlı bir bayram diliyorum” dedi.
Tanrıseven, yolcularla tek tek bayramlaşarak onlara bayram çikolatası ikram etti. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen otobüs yolcuları Kaymakam Tanrıseven’e teşekkür edip Tanrıseven’in jestine alkışlarla karşılık verdiler. Tanrıseven’in sürprizi yolcuları duygulandırdı Ankara ekibinde yer alan bir yolcu, kendisinin de İçişleri Bakanlığında çalıştığını belirterek Kaymakam Tanrıseven’i yaptığı uygulamadan dolayı tebrik etti. Bir başka yolcu da “Tire’de İlçe Kaymakamı tarafından karşılanmak çok güzel. Bayramımızı kutlayan Kaymakam Beye teşekkür ediyoruz” dedi.
15 yıldan bu yana turist rehberliği yapan Raife Kızılbayır, ilk defa yol uygulamasında bir kaymakamın Bayramlarını kutladığını söyleyerek, “Biz de çok şaşırdık, güzel bir sürpriz oldu. Samimiyetiniz çok hoşumuza gitti. Çok teşekkür ederiz” dedi.
Yolculara şeker ikram etti Polis uygulama noktasından ayrılan Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven daha sonra Jandarma bölgesinde trafik uygulamasına katıldı.
Burada sürücü ve askerlerle tek tek bayramlaşan Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, daha sonra uygulamaları denetleyerek sürücülere bayram şekeri dağıttı.
Ramazan Bayramı için hazırlıklara günler öncesinden başladıklarını söyleyen Kaymakam Tanrıseven sözlerini şöyle sürdürdü: “Dokuz gün sürecek olan Bayram tatili için Tire İlçe Kaymakamlığı olarak hazırlıklarımızı günler öncesinden tamamladık. Bayram nedeni ile ilçede yaşanacak olan nüfus ve trafik yoğunluğunu dikkate alarak gerek asayiş gerek sağlık konusunda tedbirlerimizi aldık. Ben de Tire İlçe Kaymakamı olarak Bayramda mesai yapan kolluk kuvvetlerimizin ve vatandaşımızın bayramını kutladım. İnşallah Tire’de hep birlikte huzur içerisinde bir bayram geçireceğiz. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını kutluyor, yolculuğa çıkacak vatandaşlarımıza da kazasız belasız bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum.”
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