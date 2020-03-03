Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kaymakam Solmaz'dan yaşlı, hasta ve yeni doğan bebeklere ziyaret

Kaymakam Solmaz'dan yaşlı, hasta ve yeni doğan bebeklere ziyaret

Ziyaretlerden görüntü

Gaziler Çocuk Gelişimi Bebek Yeni Doğan Bebek 

-röportaj
-detaylar

( ŞIRNAK -ÖZEL) ŞIRNAK

- Şırnak’ın Uludere İlçe Kaymakamı Ahmet Solmaz, her ay düzenli olarak yaşlı, hasta ve yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ediyor.Kaymakam Solmaz, beraberinde İlçe Sağlık Müdürü Orhan Atila, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Orhan Altürk ile birlikte yaşlı, hasta ve yeni doğan bebeklerin ailelerine ziyaretler gerçekleştirmeye devam ediyor. Yaşlı ve hasta vatandaşların sağlık durumları ile ilgili bilgi alıp çözümü noktasında çalışmalar yürüten Kaymakam Solmaz, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret edip çocuk gelişimi hakkında bilgiler veriyor.Ev ziyaretlerini değerlendiren Kaymakam Solmaz, "Bu ziyaretler vatandaşlarımız ile devletimiz arasındaki iletişim yollarının çok açık olduğunu gösteriyor, toplumsal dayanışma duygusu güçleniyor. Bazı sıkıntı ve sorunları yerinde görmek daha doğru bir çözüm yolu bulma sonucunu doğuruyor. Her ay yaklaşık 20 hane ziyareti yapıyoruz. Şehit aileleri, gaziler, engelliler, yaşlılar, dar gelirli vatandaşlar, bölünmüş aileler ve çocukları hedef kitlemiz oldu" dedi.
Yeni doğan bebeğin babası Şıvan Ürek de ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yılın Basın Fotoğrafları Belli OlduYılın Basın Fotoğrafları Belli Oldu
Suriyeli bebek '24 parmaklı' doğduSuriyeli bebek '24 parmaklı' doğdu
Yunan Sınırında Son DurumYunan Sınırında Son Durum
Mültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam EdiyorMültecilerin Yunanistana Geçişleri Devam Ediyor
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı