Kaymakam, şehit öğretmen için söyledi - KASTAMONU Haberi
- Konserden detay - Kaymakam Samet Serin'in saz çalıp türkü söylemesi - Serin'in konuşması Kaymakam, şehit öğretmen için söylediKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'nun Devrekani Kaymakamı Samet Serin, Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği programda şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın söylediği Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.Kaymakam Serin, Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçedeki öğretmenler için bir düğün salonunda konser düzenledi. Serin, programda yaptığı konuşmada, öğretmenlerin yeni neslin ve geleceğin mirası olduğunu söyledi.
Mesleğe ilk başladığı andan itibaren böyle bir etkinlik yapmak istediğini vurgulayan Serin, bu etkinliğin parçası olan öğretmenlere teşekkür etti.Büyük işler için büyük beyinlere ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Serin, "Devletimizi ileriye taşımak için elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizi daha ileri seviyelere götürmek, gelecek nesilleri ileriye taşımak için daha çok ve azimle çalışmamız gerekiyor." dedi. Öğretmenlerin önemli fedakarlıkları göze alarak bu mesleği icra ettiğini vurgulayan Serin, "Gençlerin potansiyelini ortaya çıkarmak için bir şeye ihtiyacınız olduğunda her zaman kapımı çalabilirsiniz. Engelleri aşmak sadece benim, sizin göreviniz değil. Her birimiz bu ortak yükü paylaşırsak ilçemiz ve devletimiz için önemli görevler yerine getiririz." diye konuştu. Serin, konuşmasının ardından şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın söylediği Mağusa Limanı türküsünü seslendirdi.Saz da çalan Serin, müzik öğretmeni Mihrican Depişgen ve Melih Berat Tuncer ile düet yaptı.