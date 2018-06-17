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17 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Kaymakam Öztürk, canlı yayında nikah kıydı - VAN

Kaymakam Öztürk, canlı yayında nikah kıydı - VAN

- Serap Çelik ve Azat Karaman çiftinin nikah töreninden detaylar - Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk'ün nikah kıyması - Damat Azat Karaman'ın konuşması - Kaymakam Abdulselam Öztürk'ün konuşmasıKaymakam Öztürk, canlı yayında nikah kıydıVAN (AA) - Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Abdulselam Öztürk, katıldığı TRT Kurdi canlı yayınında bir çiftin nikahını kıydı.Ramazan Bayramı dolayısıyla sanatçı Aydın Aydın'ın Başkale ilçesinde verdiği konser, TRT Kurdi kanalında canlı yayınlandı.Program kapsamında, Serap Çelik ve Azat Karaman çiftinin de evlilik töreni yapıldı.Çiftin nikahını, Başkale Belediye Başkanvekili sıfatıyla Kaymakam Öztürk kıydı.Evlenen çifte Türk bayrağı hediye eden Öztürk, kendilerine ev müjdesi verdi.Öztürk, genç çiftin mutluluklarına ortak oldukları için sevinç duyduklarını belirterek, şunları söyledi:"Ben bu işe vesile olduğum için son derece mutluyum. Biz burada Başkale halkıyla milli birliğimizi ve beraberliğimizi bir kez daha tüm Türkiye'ye gösterdik. Bizler halkımız için buradayız. Artık sokaklarımız cıvıl cıvıl. Halkımızla beraber gece geç saatlere kadar sokaklardayız. Allah huzurumuzu ve birliğimizi daim etsin. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerim."Sanatçı Aydın ise Kaymakam Öztürk'e ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, "Çok önemli bir düğüne şahitlik ettik. Allah mesut bahtiyar etsin. Damat ve gelin başta biraz üşüdüler ama yine özümüze döndük, tezek sobasıyla ısındılar. Damat ve geline mutluluklar diliyorum." diye konuştu.
Program sonunda Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Öztürk ile davetliler birlikte halay çekti.

Canlı Yayın Dar Sokaklar Şahit Evlilik Töreni Nikah Töreni 

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