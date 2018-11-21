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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yol çalışmalarını inceledi - VAN

Kaymakam Mehmetbeyoğlu, yol çalışmalarını inceledi - VAN

- Kırkdeğirmen Mahallesinde yollara kilitli taş döşenmesi - Sıcak asfalt çalışmaları ve detaylar - Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun incelemeleri ve konuşmasıKaymakam Mehmetbeyoğlu, yol çalışmalarını incelediVAN (AA) - Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, kentte yürütülen yol ve asfaltlama çalışmalarını inceledi.Mehmetbeyoğlu, yaptığı açıklamada, Kışla, Petrol ve Yatılı Okul caddeleri ile ve Çınarlı Gölağzı Yolu ile Derimevi, Koçköprü, Topraklı ve Kocapınar mahalle yollarının sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşın hizmetine açıldığını söyledi.

Yol ve asfalt çalışmalarının yüzde 85'inin tamamlandığını aktaran Mehmetbeyoğlu, "Geri kalan kısmında ise çalışmalar devam ediyor. Erciş ilçemiz toplam 101 mahalleden oluşmakta. Bu mahallelerin büyük bir kısmı köydü daha önce. Şimdi ise mahalle oldu. Kırsal mahallelerimizde de sıcak asfalt ve kilitli parke taşlarıyla yollarını yapmaktayız." diye konuştu.
Kentte güzel projeleri hayata geçirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirten Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:"Ercişimiz vitrin projelerinden bir tanesi olan Alkanat mahallemizdeyiz. Burada sıcak asfalt çalışmalarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gece gündüz demeden Sayın Cumhurbaşkanımızın belirtiği yolda hizmetleri sunmaya devam edeceğiz. Erciş halkına bu hizmetleri sunmaktan büyük bir mutluluk, onur duymaktayız. Halihazırda da Kırkdeğirmen mahallemizde de yollara kilitli parke taşı döşemekteyiz. Önümüzdeki 2 hafta içinde de Kırkdeğirmen mahallemizde yol yapım çalışmalarımız bitecek. Daha iyi hizmetler sunmak için çalışacağız."

Vitrin Sıcak Asfalt Trol 

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