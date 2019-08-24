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24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kaymakam Mehmetbeyoğlu 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldi Haberi

Kaymakam Mehmetbeyoğlu 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldi Haberi

Kaymakamın karşılanışı

Kanaat Önderleri Toplantı Naat İstişare Toplantısı 

-Kaymakam Mehmetbeyoğlu’nun konuşması
-Muhtarların konuşması

( VAN ) VAN

- Van’ın Erciş ilçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu sorunları yerinde görmek için 24 mahalle muhtarı ve bölgedeki bulunan kanaat önderleriyle istişare toplantısı gerçekleştirdi. Beraberinde kurum amirleri ile birlikte ilçeye bağlı Çakırbey Mahallesindeki taziye evinde bir araya gelen Erciş Kaymakamı Mehmetbeyoğlu, vatandaşların sorunlarına yönelik çözüm odaklı bölgesel istişare toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mehmetbeyoğlu, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemek ve kurum amirleriyle birlikte bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.
Kaymakam Mehmetbeyoğlu’nun konuşmasının ardından, muhtarlar ve kanaat önderleri tek, tek söz alarak mahalleleri ile ilgili sorunları dile getirdi.
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