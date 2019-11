Kaymakam makamında kedi, bahçesinde köpek besliyor Haberi

-Köpeğin görüntüsü

( MERSİN )- Mersin’de Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Adana’da bulunan ve ölmek üzere olan sokak köpeğine ve yanında getirilen bir kediyi sahiplendi- Kaymakamlık makamında kediye ve bahçede köpeğe yer hazırlatan Emiroğlu, hayvanların bakımını üstlendi MERSİN



- Mersin’in Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, Adana’da Seyhan Nehri civarında bulunan ve ölmek üzere olan sokak köpeğine ve yanında getirilen bir kediyi sahiplendi. Kaymakamlık makamında kediye ve bahçede köpeğe yer hazırlatan Emiroğlu, hayvanların bakımını üstlendi.Seramik sanatçısı Nermin Elmalı, Adana Seyhan Nehri civarında ölmek üzere olan sahipsiz bir köpek buldu. Köpeği aracıyla yanına alan Elmalı, hayvanseverliğiyle bilinen Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu’na getirdi. Kaymakam Emiroğlu, köpek ile birlikte getirilen yavru kediyi de görünce onu da sahiplendi.Daha önce görev yaptığı Kocaeli’den gelirken iki kediyi evinde besleyen Kaymakam Emiroğlu, ‘Hera’ ismi konulan sahipsiz köpeğe Hükümet Konağı binasının bahçesinde kulübe yaptırdı. ‘Risus’ ismi verilen 3 aylık kediyi ise makamında beslemeye başladı.

Hayvanları herkesin sevmesi gerektiğinin belirten Kaymakam Emiroğlu, “Hayvan dostu birisiyim. Bunun yöneticilikle bir ilgisi yok. İnsan olmanın gereğidir. Yaratılan her şeyi Yaratandan ötürü sevmek gerek. Yıllarca kedimiz ve köpeğimiz oldu. Pek çok il ve ilçelerden hayvan sever dostumuz oldu. Geçenlerde Adana Çukurova Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Nermin Hanım var. Kendisi seramik sanatçı. Bizimde buraya tayinimiz çıktığında ‘Risus’ isminde kedimiz ve ‘Hera’ isminde köpeğimiz oldu. Nermin Hanım bunların ölmek üzereyken bulunduğunu söyledi.



Bunları sahiplenip sahiplenemeyeceğimi sordu. Burada evimde beslediğimiz iki tane daha kedimiz var. Kocaeli’nden getirdim. Buraya kedi güzel yakışır diye düşündüm. ‘Risus’ kedimiz Kaymakamlığımıza ölmek üzereyken, inleyen can çekişen köpeğimiz ‘Hera’yı Kaymakamlık bahçemize aldık. Şimdi bakımlarını biz üstlendik" dedi.

Sahiplendiği kedi ve köpeğin sevgi ile ilgi ile büyüdüklerini ifade eden Kaymakam Emiroğlu, "Şunu görmek güzel. Kaymakamlık çalışanlarımız ve çocukları kedi ve köpeğimizi seviyorlar. Bu durum geleceğe daha güzel bakmamızı sağlıyor. Çıkacak olan yasa ile sahiplenen kişilerin hayvanları sokağa bırakanlara uygulanacak cezalar bu işlerin ciddiyetini ortaya koyacak. Hayvanlara yapılan kötü muamelelerin cezalandırılması iyi olacak. Bizim burada vermek istediğimiz mesaj şu. İnsan öncelikle kendisini sevmeli. Kendisini seven bütün canlıları, hayvanları, kedileri, köpekleri ve kuşları sever. Ve doğaya yaratıldığı için ve Yaratana olan sevgisinden dolayı sevgi ile muhabbetle bakar. Bizlerde böyle bakmalıyız. Kedi ve köpeğimiz bizim buradaki çalışmalarımıza neşe katıyor. Vatandaş gelip küçük köpeğimizi ve kediyi gördüğünde mutlu oluyor. Vatandaşlarımız mutlu, memurlarımız daha rahat hareket ediyorlar. İnşallah sokakta hayvanımız kalmaz,. Hayvan almasınlar. Cins hayvanları almasınlar. Sokakta havyan çok. Hepsi aynı değerde. Çünkü size sevgiyi veren bunu lütfeden Yaratanın bir nimeti olarak karşınıza çıkıyor” diye konuştu.





