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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kaymakam Kendüzler muhtarlarla buluştu - HAKKARİ

Kaymakam Kendüzler muhtarlarla buluştu - HAKKARİ

- Polisevi'ndeki kahvaltıdan detay - Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Kendüzler'in konuşmasıKaymakam Kendüzler muhtarlarla buluştuHAKKARİ (AA) - Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, muhtarlarla buluştu.Polisevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kendüzler, muhtarların köylerin temsilcisi, yerel yöneticisi ve devleti temsil eden kişiler olduğunu söyledi.

Muhtarların, köyün müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli takiplerde ve müracaatlarda bulundukları anlatan Kendüzler, "Önümüzdeki süreçte seçimler var. Köy muhtarlıkları seçimleri daha rekabetli geçiyor. Devletin buraya gösterdiği hassasiyet çok farklı. Köylerimizde KÖYDES kapsamında yatırımlar var. Yollarımız sıcak asfalta yavaş yavaş kavuşuyor. Köylerde içme suyu problemleri çözülüyor. Sıkıntılar yaşandığı takdirde bunu gidermeye çalışıyoruz." dedi.
Ardından Kendüzler, muhtarların isteklerini dinledi.Toplantıya Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

Sıcak Asfalt Toplantı İçme Suyu Hassasiyet Muhtarlıklar 

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