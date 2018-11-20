Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kaymakam Kendüzler'den şehit ailelerine ziyaret - HAKKARİ

Kaymakam Kendüzler'den şehit ailelerine ziyaret - HAKKARİ

- Kaymakam Kendüzler'den şehit ailelerine ziyaret - Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Kendüzler'in şehit ailelerine ziyareti - Kendüzler'in şehit çocuklarına oyuncak dağıtması - Kendüzler'in şehit aileleriyle sohbet etmesiKaymakam Kendüzler'den şehit ailelerine ziyaretHAKKARİ (AA) - Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ramazan Kendüzler, şehit güvenlik korucularının ailelerini ziyaret etti.Kaymakam Kendüzler, beraberinde Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz ile şehit güvenlik korucu Mehmet Şerif Babat'ın ailesini ziyaret etti.Ziyarette, şehit güvenlik korucusu Fazıl Balin ve Mehmet Halit Kamalı'nın aileleri de Babat'ın evinde hazır bulundu.Şehit çocuklarına oyuncak dağıtan ve ailelerle sohbet eden Kendüzler, her zaman bu ailelerin yanında ve acılarına ortak olduklarını belirtti.
Şehit yakınları ise ziyaretten dolayı Kendüzler'e teşekkür etti.

Şehit Şehit Aileleri 

İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı