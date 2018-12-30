Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kaymakam Kendüzler'den kayak merkezine ziyaret

Kaymakam Kendüzler'den kayak merkezine ziyaret

Kendüzlerin gelişi görüntüsü

Dera Kayak Merkezi 

-Kayakçılarla sohbet
-Kaymakam Kendüzlerin kar matoruyla gezmesi
-Öğrencilerin kayak merkezinde gezmeleri

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Kamışlı köyündeki Sporcu Eğitim Kayak Merkezi’ni ziyaret etti. Yüksekova Belediye Başkan yardımcısı H. Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Veli Göçmen, Milli eğitim Müdürü Servet Canlı ile birlikte kayam merkezini ziyaret eden Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, sporcularla bir araya geldi. Türkiye Kayak Federasyonu tarafından geçen sene hizmete açılan Sporcu Eğitim Kayak Merkezi hakkında bilgi alan Kendüzler, daha sonra kar motoruyla kayak pistini gezdi. Ardından merkez ile ilgili açıklamada bulunan Kendüzler, Sporcu Eğitim Merkezi'nin güzel bir görünüme kavuştuğunu aktararak, “Burası, gençlerin yaz kış enerjilerini atabileceği bir yer olmuş. Yüksekova'da buraya benzer yerler ve spora müsait yerler çok fazla. Gençler kayaklı koşu yapıyorlar. Havası temiz, iklimi güzel. Merkezin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Ziyaretin ardından Kaymakam Kendüzler, sporcularla birlikte yemek yedi.
İlgili Foto Galeriler
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı