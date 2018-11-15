Kaymakam Kaşıkçı için veda yemeği düzenlendi - HAKKARİ
- Kaymakam Kaşıkçı için veda yemeği düzenlendi - Veda yemeğinden görüntüler - Kaymakam Kaşıkçı'nın KonuşmasıKaymakam Kaşıkçı için veda yemeği düzenlendiHAKKARİ (AA) - İzmir'in Bergama Kaymakamlığına tayini çıkan Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı için ilçede veda yemeği düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmenevi'nde verilen yemekte konuşan Kaymakam Kaşıkçı, görev yaptığı süre zarfından eğitime büyük önem verdiğini söyledi.
Öğretmenlerin eğitim ve öğretimdeki önemine değinen Kaşıkçı, "Sizler memleketimizin geleceğini teslim alacak evlatlarımız için kıymetlisiniz. Yaptığınız işin ülkemiz ve memleketimiz için ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Biz eğitimin her zaman içinde olduk. Evlatlarımızın daha iyi eğitim alabilmesi için gayret gösterdik. Eğitimde yer alan arkadaşlarımızın da yanında olduk." diye konuştu. Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ve öğretmenler katıldı.