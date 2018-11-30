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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaymakam Kaçmaz’dan kan bağışı İzle

Kaymakam Kaçmaz’dan kan bağışı İzle

Şehirden görüntü

Lyon Allah Kan Bağışı 

-Kızılay tırından görüntü
-Kan verenlerden görüntü
-Kaymakam Erkan Kaçmaz’ın kan vermesi
-Kaymakam Erkan Kaçmaz ile röp.
-Doktor Ahmet Kotan ile röp.
-Kızılay Başkanı Nail Baba ile röp

( MUŞ ) MUŞ

- Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, Kızılaya kan bağışında bulundu. Varto’da Belediye İş Hanı önünde kan bağışı alan Türk Kızılayı tırını ziyaret eden Kaymakam Erkan Kaçmaz, beşinci kez kan bağışında bulundu. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaçmaz, kanın acil değil sürekli olan bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “O yüzden tüm vatandaşlarımıza da kan bağışında bulunmalarını istiyoruz. Bu hem kendi sağlıkları için geçerli, hem de ihtiyaç olduğunda hastalarımıza ve yaralılarımız destek olmaları adına hayırlı bir iştir. Herkesi destek vermeye bekliyoruz” dedi.
Kızılay Muş Şubesi Kan Merkezi Doktoru Ahmet Kotan ise, sabahın erken saatlerinden itibaren yoğun ilgi gördüklerini ve hedeflerinin 65 ünite kan toplamak olduğunu söyledi.

Kaymakam Kaçmaz’a da teşekkür eden Kotan, “Türkiye'nin yıllık kan ihtiyacı yaklaşık 2 milyon 200 bin ünite civarındadır. Kan ihtiyacını karşılamak üzere Muş’un Varto ilçesinde kampanyamızı başlatmış bulunmaktayız. Varto ilçesi, kültürel ve sosyal etkinliklerde entelektüel seviyesi diğer ilçelere göre yüksek bir ilçemizdir. 18 ve 65 yaş arasında bulunan herkes kan verebilir. Bu yaz ve bayram aylarında kan stoklarımızda bayağı bir azalma oldu. Kana ihtiyacımız var, onun içinde biz vatandaşlardan kan bağışına katılmalarını istiyoruz. 5-10 dakikalarını ayırıp ihtiyacı olan bir vatandaşa umut olabilirler. Kan bağışından önce biz kan değerini ve tansiyonu ölçüp öyle kan alıyoruz. Kan verme kişinin sağlığı açısında önemlidir. 2017 yılı içerisinde bizim hedefimiz 8 bin ünitedeydi. Şu an hedeflerimiz 2018 yılında 10 bin üniteye ulaşıp, ilimizin kan ihtiyacını karşılamış olacağız. Kan veren tüm Vartolulara teşekkür ederim" diye konuştu.
Kızılay Varto Şube Başkanı Nail Baba ise, Kızılay tırının ilçede kan bağışı aldığını belirterek, “Kaymakamımız Erkan Kaçmaz da kan vermeye geldi. İnşallah hedeflediğimiz kanı toplarız. Başta kaymakamımıza ve Vartolulara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. (FÇ-MSA-Y)
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