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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kaymakam Demirayak, dumansız hava sahası denetiminde

Kaymakam Demirayak, dumansız hava sahası denetiminde

- Kaymakam ve beraberindeki heyetin mekanlara gelişi

Hava Sahası Güvenlik Güçleri Farkındalık Kahvehane 2009 Yılı 

-- Mekan içerisinde denetim
-- Mekan sahipleri ile görüşme
-- Mekancılara uyarı ve tavsiye verilmesi
-- Kaymakamın denetimlerden ayrılışı

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kaymakam Dr. İsmail Altan Demirayak başkanlığındaki heyet, dumansız hava sahası denetimine çıktı. Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Cahit Karacı, İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu ve güvenlik güçleri ile birlikte ilçe merkezinde yer alan bazı işletmeleri ziyaret eden Kaymakam Dr. Altan Demirayak, dumansız hava sahası denetimi gerçekleştirdi. Karşılarında Kaymakamı gören esnaflar şaşkınlığını gizleyemezken, denetimin amacının insanlarda farkındalık oluşturmak olduğunu belirten Kaymakam Demirayak; İHA’ya yaptığı açıklamasında; “Bildiğiniz üzere 2009 yılı Temmuz ayında değişiklikler yapıldı. Sigara kullanımı lokantalar, kahvehaneler dâhil birçok mekânda yasaklandı. Bu yasak tabii ki insan sağlığı için, toplum sağlığı için önemlidir. Ülkemiz de tüm dünyada olduğu gibi bu konuyla mücadele ediyor. Bu nedenle toplumda bilinç ve farkındalık oluşturmak için sigara denetim ekibi ile birlikte ilçe merkezinde denetime çıktık” dedi.
4207 sayılı Tütün ve Tütün Ürünleri ile Mücadele Kanunu’nun çok önceden yürürlüğe girdiğine işaret eden İlçe Emniyet Müdürü İsa Karasu ise, denetimlerdeki temel amacın ceza yazmaktan ziyade vatandaşları bilinçlendirmek olduğunu kaydetti.

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