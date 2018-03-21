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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kaymakam demir dövüp bıçak yaptı

Kaymakam demir dövüp bıçak yaptı

Okuldan görüntüler

Öğretmenler Öğretmen Mehter Takımı Okçular Öğrenciler 

-Kaymakam'ın gelmesi
-Detaylar
-Nevruz ateşinin yakılması
-Genel görüntüler
-Bıçak yapılması
-Kaymakam Genel röportaj
-Ok atılması

( ADANA - HD)- Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel, katıldığı Nevruz kutlamasında demir dövüp bıçak yaptı ADANA

- Adana’nın Yüreğir İlçe Kaymakamı Fatih Genel, katıldığı Nevruz kutlamasında demir dövüp bıçak yaptı. Yüreğir'deki Yavuzlar Ortaokulu’nda Nevruz kutlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan kutlamada daha sonra mehter takımı marş dinletisi sundu. Şiirlerin okunmasının ardından Kaymakam Fatih Genel ve beraberindekiler Nevruz Ateşi’ni yakıp ateşin üstünden atladı. Daha sonra demirci Mehmet Kocaman (65) ile birlikte Yüreğir Kaymakamı Fatih Genel kömür ateşinde yanan ocakta demiri ısıtıp demiri döverek bıçak yaptı. Öğrencilerin şaşkın bakışları arasında demiri döven Genel, öğrencileri de yanına çağırıp birlikte demir dövdü. Nevruz kutlamalarının sonunda ise kadın okçular Kaymakam Fatih Genel ile birlikte ok attı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaymakam Genel, “Nevruz, Türklerin binlerce yıllık bayramı. Aslında Nevruz, hem baharın, hem bereketin, hem de özgürlüğün müjdecisi. Bahar geldiği için sevinçli bir gün. Yıllardır hep Nevruz’da soğuk demir dövülürdü. Bu bana biraz yapay gelmişti. Bizde boş zamanlarımızda demir dövüyoruz. Bu sene canlı olsun istedik. Sıcak demir dövme yaptık. Okçulukta güzel oldu” diye konuştu.
Kutlamaya, Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet Sezer, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
(UMT-
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