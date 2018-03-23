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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kaymakam Çetin’in ‘Sevda Durağı’ kitabının ikinci baskısı yapıldı İzle

Kaymakam Çetin’in ‘Sevda Durağı’ kitabının ikinci baskısı yapıldı İzle

Şehirden görüntü

Allah Sonbahar 

-Kaymakamlıktan görüntü
-Kitaptan görüntü
-Konuşmalar

( MUŞ ) MUŞ

- Muş'un Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin’in çıkarttığı “Sevda Durağı” adlı hikâye kitabının ikinci baskısı yapıldı. Varto Kültür Merkezinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı İsmail Terzi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Süne’nin de katılımıyla “Sevda Durağı” adlı hikâye kitabının tanıtımını daha önce yapan Kaymakam Çetin, okul çağlarında başladığı ve boş kaldığı zamanlarda hazırladığı hikâyeleri bir kitap haline getirdiğini söyledi.

Kitabın kısa bir sürede tükenmesinin ardında ikinci baskısının yapıldığını söyleyen Çetin, "Biliyorsunuz geçen sonbahar bir kitap çıkarmıştık. Meslek icabı Anadolu’nun birçok yerini gezme fırsatımız oldu. Gerçekten insanımızın çok güzel yaşanmışlıkları var. Bu bir milletin hafızasıdır. Biz bu hafızayı diri tutma anlamında yaşanmışlıkların bazılarını hikâyeleştirdik. Bizim beklentimiz eşe dosta 300-500 taneydi. Amâ sağ olsunlar kitaba büyük bir talep oldu. Yaklaşık 10 bin civarında kitap baskısı oldu. 1,5 aydır yeni bir kapak tasarımına ve konusu biraz daha yenilendi. Şu anda yeni kitabımız da çıktı. Yoğun bir ilgi var. O da bir ay gibi kısa sürede bitecek. Okuyucularımıza teşekkür ederiz. Beklentimiz ufak çaptaydı. Halkımız Anadolu’daki yaşanmışlıkları ilgiyle takip etmiş. İkinci baskıda çıkmasına rağmen her halde o da bitecek. Burada kahraman askerlerimizin yaptığı mücadele, bir hemşiremizin kahramanca cephedeki mücadelesi, yine Yunanlı bir çocuğun alınıp Türk aile tarafından büyütülmesinin anlatıldığı hikâye var. Çok farklı yerlerde çok tatlı Anadolu insanının yaşamışlıklarını hikâyeleştirdik. İnşallah faydalı olur diye düşünüyoruz. Bunun gibi bir kitap daha yazma çalışmamız var, o kitap da benzer hikâyelerden oluşacak. Kitapta yaklaşık 26 tane hikâyemiz var. Tamamen Anadolu insanı olacak. Bundan sonraki kitapta da Anadolu insanı olacak. Anadolu insanının o tatlı tebessüm ettiren güzel anıları var. İnşallah faydalı olur diye düşünüyoruz. Boş zamanlarımızda ve dinlenme zamanlarımızda biz bunları kaleme aldık. Faydalı olacağını düşündük. İnsanlarımız arasında beğenildiği için çok kısa bir sürede hikâye kitabımız bittiğinden dolayı ikinci baskısını da yaptık. Okuyucularımıza hayırlı olsun. Okuyuculara teşekkür ederiz” dedi.

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