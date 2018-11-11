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11 Kasım 2018 Pazar günü yayınlandı
Kaymakam Ayca, Çukurcalı çiftçiyi ziyaret etti - HAKKARİ

Kaymakam Ayca, Çukurcalı çiftçiyi ziyaret etti - HAKKARİ

- Köprülü köyünün görüntüsü - Trabzon hurması yetiştiren Şaban Taş'ı bahçesinden detay - Trabzon hurmasından detay - Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca'nın konuşması - Çiftçi Şaban Taş'ın konuşması - Hurma toplayan kadınlarKaymakam Ayca, Çukurcalı çiftçiyi ziyaret ettiHAKKARİ (AA) - Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, bahçesinde Trabzon hurması yetiştiren çiftçiyi ziyaret etti.Köprülü köyünde bahçesinde Trabzon hurması yetiştiren Şaban Taş'ı ziyaret eden Ayca, burada yaptığı açıklamada, coğrafik yapısı dolayısıyla ilçede birçok sebze ve meyve yetiştirilebildiğini söyledi.

Taş'ın da 4 yıl önce devlet destekli proje ile bahçesinde Trabzon hurması yetiştirmeye başladığını belirten Ayca, "Bu girişiminden dolayı Şaban Bey'i tebrik ediyorum. Bu tarz meyve bahçelerinin Çukurca'da artmasını temenni ediyorum." dedi.
Şaban Taş ise bahçeden gelecek yıllarda daha fazla verim alacaklarını belirterek, kendisine gösterilen destekten dolayı yetkililere teşekkür etti.Ziyarete, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Bilgehan Özkuzanoğlu da katıldı.

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