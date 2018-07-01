Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Kaykaycı gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Kaykaycı gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosiklete tutunan gençler

Kamera Irak 

-Kaykaycı gençlerden görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL)- Motosiklete takılan 2 genç ölüme davetiye çıkardı İSTANBUL

- Galata Köprüsü'nden Taksim istikametine giden motosiklete takılan kaykaycı 2 genç ölüme davetiye çıkardı. Hayatlarını tehlikeye atan 2 gencin o anları kameraya yansıdı. Fatih’te bir motosikletin arkasından tutunarak kayan 2 gencin tehlikeli yolculuğu az kalsın faciayla sonuçlanıyordu. Galata Köprüsü üzerinde seyir halinde ve üzerinde 2 kişinin olduğu motosikletin arkasına tutunarak dakikalarca kayan gençler, trafikteki diğer araç sürücülerinin ikazlarına aldırış etmedi. Taksim yönüne ilerleyen motora tutunarak seyreden gençler daha sonra motosikletin durmasıyla tutunmayı bıraktı. Hayatlarını tehlikeye atan 2 gencin o anları kamera yansırken, kaykaycı gençler daha sonra hiç bir şey olmamış gibi oradan uzaklaştı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı