Kayısılar artık daha kolay toplanacak Haberi

-CEMAL HOŞHABER İSİMLİ ÇİFTÇİ İLE RÖP

-KAYISI BAHÇELERİNDEN DETAY

-İŞÇİLERİN KAYISI TOPLAMA ARACI İLE KAYISI TOPLAMASI



( IĞDIR ) IĞDIR



- Iğdır’da kayısı hasadı devam ederken Karakoyunlu İlçesinde oturan Cemal Hoşhaber isimli çiftçi kayısı toplama aracı yaptı. Kayısı hasadı zamanı ağaçlara çıkarak toplanan kayısılar, yapılan Kayısı toplama aracı ile daha kolay ve pratik toplanacak. Cemal Hoşhaber isimli çiftçi, kayısı ağaçlarından kayısıları toplamak için ya üzerine çıkıp yada merdiven yardımı ile toplandığını belirtti.

Hoşhaber, “En kaliteli kayısı ağacın en yükseklerinde mevcut. Bende buna çare olarak traktörün önündeki kepçenin ucuna 3 kişinin sığacağı bir sepet yaptırdım. 3 kişi sepete biniyor en yeksek tepedeki kayısıları topluyor. Bin 500 TL mal oldu ama işçiden tasarruf etmiş oldum. 5 kişinin bir saate toplayacağı kayısıyı bu sepet sayesinde 10 dakikada topluyorum. Hem kayısılar zayi olmuyor. İsteyen olursa da kiraya veriyorum” dedi.



