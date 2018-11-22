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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayısı bahçelerinde sonbahar renkleriyle görsel şölen - ELAZIĞ

Kayısı bahçelerinde sonbahar renkleriyle görsel şölen - ELAZIĞ

- Kayısı bahçelerinin drone görüntüsü - Bahçelerden detaylar - Üretici Ali Yusuf Kurt'un konuşması - Kayısı üreticisi Vehbi Kurt'un konuşmasıELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Türkiye'nin en büyük kayısı üretim alanlarından olan Elazığ 'ın Baskil ilçesinde Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki kayısı bahçeleri, sonbaharın renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.Türkiye'de yaş kayısı üretiminde Malatya ve Mersin'den sonra 3'üncü sırada yer alan Elazığ 'da, yaklaşık 100 bin dekar alanda yer alan 1 milyonu aşkın kayısı ağacında yılda yaklaşık 60 bin ton üretim gerçekleşiyor.Bu üretimin yüzde 80'inin yapıldığı Baskil'de Karakaya Baraj Gölü kıyısındaki köylerde, sonbahar mevsiminde sarı ve yeşilin farklı tonlarına bürünen binlerce kayısı ağacı, baraj gölünün mavisi ile birlikte seyrine doyum olmayan manzaralar oluşturuyor.Hasat döneminde kavurucu güneşin altında yoğun bir mesai harcayan üreticiler, sezonun yorgunluğunu sonbaharda renk cümbüşü yaşanan kayısı bahçelerindeki eşsiz manzara eşliğinde atıyor. - "Sezonun yorgunluğunu kayısı bahçelerinde dinlenerek atıyoruz"Şeyh Hasan köyündeki üreticilerden Ali Yusuf Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayısı üretiminin çok fazla emek ve zahmet isteyen bir ürün olduğunu söyledi.

Hasat döneminde yoğun bir mesai harcayarak topladıkları mahsulleri yaş ya da kuru şekilde pazara sunduklarını dile getiren Kurt, sezonun yorgunluğunu sonbaharda doğanın sunduğu renk cümbüşüyle kayısı bahçelerinde dinlenerek attıklarını belirtti.
Ali Yusuf Kurt, manzaranın adeta yağlı boya tabloyu andırdığını dile getirerek, doğanın sessizliği ile bu manzaranın insanın ruhunu dinlendirdiğini aktardı.Yoğun geçen sezonun ardından sonbaharda ağaçların birbirinden farklı tonlara büründüğünü anlatan Kurt, "Tatlı bir hüzün geliyor kayısı ağaçlarına. Sanki diyorlar ki 'Allah'a ısmarladık, bu seneyi bitirdik'. Ondan sonra yavaş yavaş tomurcuklar oluşuyor. O tomurcuklar gittikçe olgunlaşmaya başlıyor. Kayısı bahçelerinde güz mevsiminin apayrı bir tadı var, baharda çiçekler açtığı zaman da apayrı bir güzelliği var." diye konuştu.
- "Sonbaharın burada dinlendirici bir rolü var"Kayısı üreticisi Vehbi Kurt da Türkiye'de dört mevsimin de ayrı bir güzellikte yaşandığını belirtti.
Baskil'in de bu güzelliklerin yaşandığı yerlerden biri olduğuna işaret eden Kurt, özellikle sonbaharda kayısı bahçelerinin ayrı bir güzelliğe büründüğünü aktardı."Kayısı bahçeleri sonbaharda insanlara ayrı bir duygu veriyor. Sonbaharın burada dinlendirici bir rolü, ayrı bir güzelliği var." diyen Vehbi Kurt, herkesi bu manzarayı izlemek ve yerinde görmek için kayısı bahçelerine beklediklerini dile getirdi.Kurt, "Bu eşsiz manzara ömürde bir kez de olsa görülmesi gerekir." şeklinde konuştu.

Muhabir Baraj Gölü Aski Şili Sonbahar 

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