Kayıp zihinsel engelli kadın su kuyusunda bulundu

-kadının kurtarılması

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( MALATYA )- Donmak üzereyken, jandarma tarafından son anda bulundu MALATYA



- Malatya’nın Akçadağ ilçesinde zihinsel engelli kayıp kadın, jandarmanın çalışması ile bölgede bulunan su kuyusunda bulundu. Yaralı olarak bulunan kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Akçadağ ilçesine bağlı Gürkaynak Mahallesinde, yaşayan 53 yaşındaki F.B.’nin evden ayrılması üzerine kendisinden haber alamayan ailesi durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede geniş çağlı inceleme başlatan Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda arama yaptı. İlçe jandarma komutanının da katıldığı arama çalışmalarında bölgede bulunan bir su kuyusunun girişinde kayıp şahsın ayakkabıları bulununca, itfaiyeye bilgi verildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ekipleri, yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan ve içerisinde 1 metre su bulunan kuyuya inerek kayıp kadını buldu. Donmak üzere olan ve bitkin düşen kadın, itfaiyenin de yardımı ile sedyeye bağlanarak halat ile birlikte yukarı çekildi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın, daha sonra ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, ailenin de ifadesine başvururken 3 kardeş olan F.N.’nin su kuyusuna nasıl düştüğünü bulmak için geniş çaplı araştırma başlattı.

