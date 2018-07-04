Kayıp Yusuf’un İstanbul’da olduğu kesinleşti

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 4 gün önce hayvan otlatmaya çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Yusuf Yılmaz’ın İstanbul’da olduğu kesinleşti. Bir güvenlik kamerasına yakalanan gencin görüntülerinin izletildiği aile Yılmaz’ı teşhis etti. İhlas Haber Ajansı



, Yusuf’un yakalandığı kamera görüntülerine ulaştı. Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü Mahallesi’nde çobanlık yapan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz, 4 gün önce saat 05.30 sıralarında hayvan otlatmak için evden çıktı. Yılmaz’ın uzun süre eve dönmemesi üzerine tedirgin olan aile, mahallelilere de haber vererek çevreyi aramaya başladı.

Bir süre sonra hayvanlara rastlayan aile ve mahalleliler, Yılmaz’ı bulamadı. Bunun üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verildi.

Kısa sürede gelen ekipler, köy çevresinde Yılmaz’ı aramaya koyuldu. Bugün 4’üncü gününe giren ve devam köy çevresindeki arama çalışmalarında Yılmaz’ın izine rastlanmadı. Ancak İstanbul’dan gelen bir iddia, 4 gündür çaresiz bekleyişini sürdüren aileyi umutlandırdı. İddiaya göre Yılmaz, İstanbul Beylikdüzü taraflarında kendisini gazete ve televizyonlarda çıkan fotoğraflarından tanıyan bir vatandaş tarafından görüldü.

Ailenin yaklaşık 6 ay önce çobanlık yapmak için İstanbul’dan Silvan’a geldiği bilgisinin de Yılmaz’ın İstanbul’a kaçmış olabileceği ihtimalini güçlendirmesi nedeniyle burada da çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntü, hemen Silvan’a gönderilerek güvenlik güçleri aracılıyla aileye izletildi. Görüntüyü izleyen aile, Yılmaz’ı teşhis etti. İHA, Yılmaz’ın teşhis edildiği kamera görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, Yılmaz’ın bir marketten yiyecek aldığı görüldü.

“Kaygılarımız bir nebze de olsa dindi” Baba Mehmet Şah Yılmaz, oğlunun İstanbul’a nasıl gittiğini bilmediklerini belirterek, “Bir kameraya takılmış. Bize görüntüleri izlettiler. Ben, annesi ve kardeşleri onun olduğunu teşhis ettik. İstanbul’da olduğu kesinleşti. Bir nebze de olsa kaygılarımız dindi. Şimdi de bir an evvel bulunmasını bekliyoruz” dedi.

Diyarbakır Valiliği açıklama yaptı Diyarbakır Valiliği de konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Silvan ilçesi Çatakköprü köyü mülki sınırları içerisindeki kırsal alanda 1 Temmuz 2018 Pazar günü büyükbaş hayvanları otlatırken kaybolduğu hususunda ailesi tarafından yapılan müracaat üzerine 4 gün süresince Jandarma Komando ve Jandarma İç Güvenlik birlikleri, güvenlik korucuları, AFAD ve UMKE görevlilerince bölgede gerçekleştirilen arama ve tarama faaliyetleri neticesinde anılan çocuğun Batman sulama kanalına düşmediği yönünde bilgiler elde edilmiş, konu ile ilgili olarak ulusal düzeydeki basın yayın organlarında yer alan haberlere istinaden İstanbul ili Beylikdüzü ilçesindeki ticari işletmede çalışan duyarlı bir vatandaş tarafından AFAD’ın sosyal paylaşım sitesinde bahse konu çocuğun 3 Temmuz 2018 Salı günü Beylikdüzü-Beykent minibüs durağında görüldüğü ve bir pastaneden yiyecek aldığı yönünde yazılı beyanda bulunulmuştur. İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi mülki sınırları içerisindeki bahse konu ticari işletmenin kamera kayıtlarının kayıp müracaatında bulunan anne Fatma Yılmaz’a izlettirilmesi neticesinde Yusuf Yılmaz’ın dün 11.30 itibariyle Beylikdüzü ilçesinde bulunduğu anne teşhisi ile sabit olarak tespit edilmiştir. Kayıp çocuk Yusuf Yılmaz’ın Silvan ilçesi Çatakköprü köyü ve mücavir alanında aranması çalışmalarına son verilmiş olup, güvenlik güçlerince bulunmayı müteakip, ailesine teslim edilmesi hususunda ilgili makamlarla koordine kurulmuştur” denildi.

