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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Kayıp Yusuf ile ilgili umutlar yıkıldı

Kayıp Yusuf ile ilgili umutlar yıkıldı

Not: Çocuğun yeni görünüleri ile ilgili fotoğralar Yusuf Yılmaz kodlarıyla Diyarbakır FTP'ye atılıyor. Ayrıca aile ile görüntülü röportaj yapmak için köye ekip gönderildi.

( DİYARBAKIR -HD)- İstanbul’da bir marketin kamerasına yakalanan çocuğun yeni ve daha net görüntüleri elde edildi- Görüntüleri izleyen aile çocuğun Yusuf olmadığını belirtti- Baba Mehmet Şah Yılmaz: “Arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istiyoruz” DİYARBAKIR

Televizyon Alışveriş Jandarma Güvenlik Güçleri Güvenlik Kamerası 


- Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde hayvanlarını otlatmaya götüren ve kendisinden bir daha haber alınamayan Yusuf Yılmaz’ın İstanbul’da olduğu umutları boşa çıktı. Aileye de izlettirilen bir güvenlik kamerasına yakalanan görüntülerdeki çocuğun, yeni ve daha net görüntülerin elde edilmesiyle Yusuf olmadığı ortaya çıktı. Baba Mehmet Şah Yılmaz, arama çalışmalarının yeniden başlatılmasını istedi. Silvan ilçesine bağlı Çatakköprü Mahallesi’nde çobanlık yapan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz, 1 Temmuz’da 05.30 sıralarında hayvan otlatmak için evden çıktı. Yılmaz’ın uzun süre eve dönmemesi üzerine tedirgin olan aile, mahallelilere de haber vererek çevreyi aramaya başladı.
Bir süre sonra hayvanlara rastlayan aile ve mahalleliler, Yılmaz’ı bulamadı. Bunun üzerine jandarma, AFAD, UMKE ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verildi.
Kısa sürede gelen ekipler, köy çevresinde Yılmaz’ı aramaya koyuldu. Önceki güne kadar yapılan arama çalışmalarında Yılmaz’ın izine rastlanmadı. Ancak İstanbul’dan önceki gün gelen iddia, çaresiz bekleyişini sürdüren aileyi umutlandırdı. İddiaya göre Yılmaz, İstanbul Beylikdüzü taraflarında kendisini gazete ve televizyonlarda çıkan fotoğraflarından tanıyan bir vatandaş tarafından görüldü.
Ailenin yaklaşık 6 ay önce çobanlık yapmak için İstanbul’dan Silvan’a geldiği bilgisinin de Yılmaz’ın İstanbul’a kaçmış olabileceği ihtimalini güçlendirmesi nedeniyle burada da çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma çerçevesinde bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı. Görüntü hemen Silvan’a gönderilerek güvenlik güçleri aracılıyla aileye izletildi. Görüntüyü izleyen anne, Yılmaz’ı teşhis etti. Bunun üzerine, Silvan ilçesindeki arama çalışmaları sonlandırılarak, İstanbul’da çok yönlü çalışma başlatıldı. Bu kez, Yılmaz olduğu tahmin edilen çocuğun bir minibüsün güvenlik kameralarına yansıyan daha net görüntülerine ulaşıldı. Bu görüntüler de hemen aileye ulaştırıldı. Görüntüleri izleyen aile, buradaki çocuğun oğulları Yusuf olmadığını belirtti.
“Bu çocuk Yusuf değil” İhlas Haber Ajansı’nın

telefonla görüştüğü baba Mehmet Şah Yılmaz, bir markette alışveriş yaparken güvenlik kamerasına yakalanan çocuğun bu kez minibüsün kamerasına yakalandığı görüntülerinin kendilerine gönderildiğini belirterek, “Bu görüntüler marketin görüntülerinden daha netti. Emniyet yetkilileri bize görüntülere bakıp, çocuğun bize ait olup olmadığını sordu. Çok net bir şekilde gözüküyor. Bu çocuk Yusuf değil. Umutlarımız yıkıldı. Çocuğumuz halen nerede olduğu belli değil. Bir sonuç alınıncaya kadar arama çalışmalarına devam edilmesini istiyoruz” dedi.

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