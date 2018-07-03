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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kayıp Yusuf her yerde aranıyor

Kayıp Yusuf her yerde aranıyor

Arama çalışmaları

Teknoloji Şili Hayvan 

-Ekipler
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde önceki gün hayvan otlatmak için meraya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı arama çalışmaları devam ediyor. Silvan ilçesine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Malabadi (Çatakköprü) Mahallesi'nde hayvan otlatmak için meraya gittikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı arama çalışmaları sürüyor. AFAD, UMKE, asker ve güvenlik korucularından oluşan 81 kişilik ekip Yusuf’un bulunması için çalışmalarına devam ediyor. Köy kırsalında çalışma yapan ekipler, teknolojik tüm imkanları kullanıyor. (MRY-MP-Y)
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