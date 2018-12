Kayıp yaşlı kadını arama çalışmalarına ara verildi...Yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı

-kadının görüntüsü

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki gündür kayıp olan 74 yaşındaki kadının bulunması için arama kurtarma ekipleri seferber oldu. İki gündür her yerde aranan yaşlı kadından halen haber yok. Arama ekipleri aramalarını sonlandırdı. Yaşlı kadının en son görüldüğü Huzur Mahallesi'ndeki o anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Akhisar Mahallesi'nde dün saat 15:00 sıralarında ikamet ettiği evden ayrılan Arzu Balaban sırra kadem bastı. "Komşuya gidiyorum" diyerek evden çıkan yaşlı kadın bir daha geri dönmedi. İhbar üzerine emniyet ekipleri kayıp kadını bulmak için çalışma başlattı. Sonuç alınamayınca AFAD ekiplerinden yardım istendi. AFAD, polis ve jandarmayla birlikte gece 03:30'a kadar her yerde yaşlı kadını aradı. Havanın yağmurlu olması sebebiyle gece yaptıkları aramayı durduran ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tekrar arama çalışmalarına başladı.

Bir iz yok Arama çalışmalarına AFAD, İHH İnegöl Arama Kurtarma, Yıldırım Belediyesi Arama Kurtarma, polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Ekipler farklı noktalarda Arzu Balaban'ı bulmak için aramalarını sürdürdü. Yaşlı kadının en son görüldüğü yerde geniş arazide kurtarma köpekleri ve kayıp koku molekülü iz takip polis köpeği arama yaptı. Polis ekipleri tarafından poşet içerisinde kayıp olan kadının elbiseleri köpeğe koklatıldı. Aramalara ara verildi.

Dünden bu yana her yerde aranan yaşlı kadının izine bir türlü rastlanmadı. Bu sabah saatlerinde tekrar en son görüldüğü Huzur Mahallesi civarında aramalarını yoğunlaştıran ekipler, 74 yaşındaki Arzu Balaban'a ulaşmadı. Havanın kararmasıyla birlikte ekipler arama çalışmalarına ara verdi. Yarın tekrar arama çalışmalarına devam edileceği öğrenildi. Öte yandan yaşlı kadının son olarak geçtiği Huzur Mahallesi'nde bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.