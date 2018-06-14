Kayıp yaşlı kadın için arama çalışması - OSMANİYE

- Olay yerinden görüntü - Jandarmanın drone ile arama yapması - Balık adamların nehirde arama yapmasıKayıp yaşlı kadın için arama çalışması - Osmaniye 'de dün evinden çıkan ve geri dönmeyen yaşlı kadının terliği bölgeye getirilen hassas burunlu köpek tarafından Ceyhan Nehri kıyısında bulundu - Jandarma ekipleri drone ile havadan, su altı ekipleri ise nehrin içinde arama başlattıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de dün akşam saatlerinde evden çıkan ve geri dönmeyen yaşlı kadın için jandarma tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Osmaniye merkeze bağlı Gökçedam köyünde oturan 90 yaşındaki Zedeli Yavuz, dün akşam saatlerinde çıktığı evine dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi.Köye gelen ekiplerin hassas burunlu köpekle ev çevresinde yaptığı arama sırasında Ceyhan Nehri kıyısında kadının terliği bulundu.Bunun üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı ekipleri çağrıldı.Jandarma, olay yerine getirdiği termal görüşe sahip drone ile nehrin üstünde ve çevresinde arama yaptı. Su altı ekipleri de nehrin içinde arama başlattı.