Kayıp Yasin Şahin'in ailesi yeniden umutlandı - KONYA
- Kayıp Yasin Şahin'in ailesinin yaşadığı evden görüntüler - Aileden detaylar - Anne Ümmü Şahin'in konuşmasıKayıp Yasin Şahin'in ailesi yeniden umutlandı - Konya 'da 2 yıl önce evinin önünde oynarken kaybolan ve kaybolduğunda 6 yaşında olan Yasin Şahin'in ailesi, İçişleri Bakanlığınca arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye personel görevlendirildiğini öğrenince olumlu bir haber için yeniden umutlandı - Anne Ümmü Şahin: - "Oğluma kim ne yaptı bilen yok. Kardeşleri 'Herkesin kardeşi yanında bizim kardeşimiz neden yok, bayram geldi geçti bizim kardeşimiz niye yok' diye ağlıyorlar. Ben buna dayanamıyorum"KONYA (AA) - Konya 'nın Akören ilçesinde, 4 Nisan 2016'da evlerinin önünde oynarken kaybolan küçük Yasin Şahin'in ailesi, oğullarının bulunduğuna dair gelecek müjdeli haberi bekliyor.İlçeye bağlı Belkuyu Mahallesi'nde kaybolan Yasin'in annesi Ümmü (28) ve babası Yavuz Şahin (38), evlatlarından haber alamamanın acısını ve çaresizliğini yaşıyor.İçişleri Bakanlığınca kayıp çocuklara yönelik arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personelin görevlendirildiği bilgisini alan aile, evlatlarının bulunacağı yönünde umutlarını artırdı. - "Bayramlar gelip geçiyor, Yasin'im yok. Yeri hep boş"Anne Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun kaybolmasının üzerinden 816 gün geçtiğini söyledi.
Oğlunun yokluğuna dayanamadığını ifade eden Şahin, "Oğlumun bulunmasını, kardeşlerinin yanına getirilmesini istiyorum. Diğer dört evladım yanımda, bir tek Yasin eksik. Bayramlar gelip geçiyor, Yasin'im yok. Yeri hep boş." dedi. Acılı anne, çocuğunun yokluğunun kendilerini çok üzdüğünü vurgulayarak, "Oğluma kim ne yaptı bilen yok. Kardeşleri 'Herkesin kardeşi yanında bizim kardeşimiz neden yok, bayram geldi geçti bizim kardeşimiz niye yok' diye ağlıyorlar. Ben buna dayanamıyorum, artık olmuyor." şeklinde konuştu. İçişleri Bakanlığınca takviye personelin görevlendirildiği haberiyle yeniden umutlandıklarını anlatan anne Şahin, oğullarının bulunduğuna dair gelecek müjdeli haber beklediklerini bildirdi.Arama çalışmalarının hızlandırılmasını isteyen anne Şahin, "Devletimizden, Cumhurbaşkanımızdan, İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun. Devlet olmasa biz kimsesiziz. Biz onları destekliyoruz onlar da bizi desteklesinler. Gelip bizim bir acı çayımızı içsinler, misafirimiz olsunlar." diye konuştu. - OlayAkören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde 4 Nisan 2016'da son olarak evinin önünde oynarken görülen, kaybolduğunda 6 yaşında olan Yasin Şahin'den haber alamayan ailesi, jandarma ekiplerine kayıp başvurusu yapmış, çocuğun bulunması için arama çalışması başlatılmış, günlerce süren çalışmalardan sonuç alınamamıştı.