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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Kayıp valizde uyuştucu hap bulundu - İSTANBUL

Kayıp valizde uyuştucu hap bulundu - İSTANBUL

- Uyuşturucunun ele geçirilmesiKayıp valizde uyuştucu hap bulundu - Bakırköy'de bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildiİSTANBUL (AA) - Bakırköy'de bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda teslim alınmayan valizde 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Şubat'ta Bakırköy'de bir havayolu şirketine ait kayıp eşya bürosunda bulunan ve Suudi Arabistan uyruklu sahibi tarafından teslim alınmayan valizde arama yaptı.Yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 131 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildi.Valizin sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Kırköy Uyuşturucu Kayıp Eşya Akalan Havayolu Şirketi 

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