Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları genişletildi

-Arama yapan botlar ve dalgıçlar

-Dalış yapan polis, Jandarma teknesi

-Arama yapan bot ve dalgıç

-Jandarma teknesi

-Köprü üzerinde bekleyen ekipler

-Kıyıya yanaşan jandarma teknesi

-İz arama köpeği ve polis memuru

-Arama yapan JAK ekibi ve dalgıç

-Baraj gölünde ihbara giden bot



( TUNCELİ ) TUNCELİ



- Tunceli’de bir haftadır haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikincisi sınıf öğrencisi Gülistan Doku’nun bulunması için son son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü mevkiinde yapılan çalışmalar genişletildi. Tunceli’de geçtiğimiz Pazar gününden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları valilik koordinesinde devam ediyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD,Elazığ'dan dalgıç polisler ve gönüllülerin katılımıyla devam eden çalışmanın kapsamı genişletildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ile AFAD Dinar Köprüsü civarında botlar ve su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürürken JAK ekipleri de baraj gölünde kıyı taraması gerçekleştiriyor. Öteyandan emniyet birimlerinin de her türlü bilgiyi ve bulguyu değerlendirerek kayıp kızın bulunması için yoğun çalışma yaptığı bildirildi.





loading...