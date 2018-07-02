Kayıp üniversiteli genç için havadan ve karadan arama seferberliği başlatıldı

-Arama köpeği

-Genel ve detay

-Ormanlık alan içinde aramaları

-Genel ve detay görüntü

-Havadan arama çalışması

-Gencin fotoğrafı



( ADANA -HD)- Mersin'den 28 Mayıs'ta evinden çıktıkta sonra Adana'da kaybolan üniversite öğrencisi gencin bulunması için ormanlık alanda 200 polis, 100 komando ile AKUT, AFAD ekiplerinin yanısıra 2 iz, 2 de kadavra köpeği ve drone eşliğinde arama çalışması başlatıldı ADANA



- Mersin'den 28 Mayıs'ta evinden çıktıkta sonra Adana'da kaybolan üniversite öğrencisi gencin bulunması için ormanlık alanda 200 polis, 100 komando ile AKUT, AFAD ekiplerinin yanısıra 2 iz, 2 de kadavra köpeği ve drone eşliğinde arama çalışması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, Çukurova Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okuyan 24 yaşındaki Yusuf Özcan,28 Mayıs'ta Mersin'deki evinden çıkıp Adana'ya geldi. O günden sonra bir daha öğrenciden haber alamayan Ailesi, Özcan'ın bulunması için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine başvuru yaptı. "Yıldız özel ekip kurdurdu" Üniversiteli gencin bulunması için Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, kayıp şahıslar büro amirliğindeki deneyimli polislerden özel ekip kurulması talimatını verdi. Gencin bulunması için harekete geçen polis ekipleri, gidebileceği yerlerde saniye saniye güvenlik kamerası taraması yaptı. Gencin en son Çukurova Üniversitesi Yerleşkesi arka tarafındaki Hekimköy Kavşağında görüldüğünü ve ormanlık alana doğru gittiği tespit edildi. "200 çevik kuvvet, 100 komando ile arama" Bu tespitler üzerine polis, ormanlık alanda çok geniş bir şekilde arama yapmaya karar verdi. Arama çalışmalarına 200 çevik kuvvet polisinin yanısıra İl Jandarma Komutanlığında görevli 100 kişilik deneyimli komando ekibi ile AKUT ve AFAD görevlileri sabahın ilk saatlerinden itibaren gencin ön son görüldüğü alana geldi. Ekipleri önce alan taraması yaptı. Daha sonrada alana giren ekipler gencin bulunması için çalışma başlattı. "İstanbul ve Ankara'dan iz ve kadavra köpekleri getirildi" Polis ve komandoların yanı sıra gencin bulunması için İstanbul ve Ankara'dan 2 iz, 2 de kadavra köpekleri getirildi.

İki iz köpeği gencin kıyafetlerini koklayıp arama çalışması başlattı. 2 kadavra köpeği ise gencin ölmüş olabilme ihtimaline karşılık cesedi bulmak için ormanlık alana gönderilerek arama çalışması başlattı. Ayrıca polis drone da kaldırarak havadan da ormanlık alanı taradı. Gence hala ulaşılmazken arama çalışmaları devam ediyor.

