Kayıp üniversite öğrencisi için arama çalışması - MERSİN
- Kayıp öğrenci öğrencisi Yusuf Özcan'ın güvenlik kamerası görüntüleri - İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekiplerinin arama çalışmaları - Yusuf Özcan'ın evinden detay görüntüler - Anne Yelda Çelik'in konuşmasıKayıp üniversite öğrencisi için arama çalışması - Adana'da yaklaşık bir aydır haber alınamayan üniversite öğrencisi Yusuf Özcan için son görüldüğü ormanlık alanda polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması yapılıyor - Mersin 'de yaşayan anne Yelda Çelik: - "Ondan sadece bir ses, bir haber bekliyorum. Çıkıp sadece 'Anne ben buradayım' desin. Üzüldüğümüzün farkındadır"ADANA/MERSİN (AA) - Adana'da yaklaşık bir aydır haber alınamayan üniversite öğrencisi Yusuf Özcan için son görüldüğü ormanlık alanda polis ve jandarma ekiplerince arama çalışması yapılıyor.Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Makine Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Özcan'dan, 28 Mayıs'ta Mersin 'de yaşayan annesi Yelda Çelik ile cep telefonuyla görüştükten sonra bir daha haber alınamadı.Ailenin Adana'ya gelerek çocukları için kayıp başvurusunda bulunmasının ardından Özcan'ın en son görüldüğü merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki ormanlık alanda arama çalışması yürütülüyor.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli 200 polis, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 100 komando, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince ormanlık alanda detaylı arama yapılıyor.Ekipler, 4 iz ve kadavra arama köpeğiyle çalılık, dere yatağı ve sazlıklardaki arama çalışmalarını sürdürüyor. - "Onu çok özledim, çok merak ediyorum"Kayıp üniversite öğrencisi Yusuf Özcan'ın Mersin 'de yaşayan annesi Yelda Çelik, oğlunun kaybolmasına ilişkin yaşadıkları süreci AA muhabirine anlattı.Çelik, 28 Mayıs Pazartesi günü telefonda görüştüğü oğlunun kendisine "Anne proje ödevimin eksiği var. Onu halledip ardından kep alacağım." dediğini söyledi.
Oğluyla gün içinde tekrar görüşmek istediğini ancak telefonlarına yanıt alamadığını ifade eden Çelik, büyük oğlunun "Kendi haline bırak Yusuf'u, biraz kafası dalgın." sözleri üzerine beklemeye başladığını kaydetti. Yusuf'un kız arkadaşından ayrılmasından sonra bir süre moral bozukluğu yaşadığını dile getiren Yelda Çelik, oğlundan 2 gün boyunca haber alamayınca endişe duyup harekete geçtiklerini anlattı.Çelik, arama çalışmalarına rağmen oğluna ulaşamadıklarını belirterek, "Adana'daki evinde de olmadığını anlayınca kamera kayıtlarını inceledik. Bu noktada oğlumun bir sırt çantası alarak gittiğini fark ettik." dedi. Kamera kayıtlarında dikkatlerini çeken bazı detaylar olduğunu kaydeden Çelik, "Kayıtlarda sırtında bir çanta olduğu görünüyor. Arabasında 2 tane sandalye vardı, biri yok. Kayıtlarda bir de sandalyeye benzer bir şey görünüyor. Bir tane çadırı olduğunu söylediler. Onu da yanına alıp gitmiş olabilir diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.Çelik, oğlunun sıklıkla bir gencin otostopla yaptığı seyahatleri konu alan "Into the Wild" filmini izlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu yaz okulu biteceği için kendisine zaman ayırıp tatile çıkma isteğinde olduğunu sürekli söylüyordu. Kısa bir süre önce de 'Otostop yaparak bir tatil geçirmek istiyorum.' dedi. Ben de 'Tamam' demiştim kendisine, ben ona 'Evet' demiştim. Eğer bu isteğini gerçekleştiriyorsa ben ona karşı değildim, bana haber vererek gidebilirdi. Üzgünüm, boğazım düğümleniyor. Ondan sadece bir ses, bir haber bekliyorum. Çıkıp sadece 'Anne ben buradayım.' desin. Üzüldüğümüzün farkındadır.Başına bir şey gelmediyse kendini fark ettirsin. Onu çok özledim, çok merak ediyorum."Oğlunun Adana'daki öğrenci evinde yaptıkları aramada kendileri ve kız arkadaşına bıraktığı mektubu bulduklarını belirten anne Çelik, gelecek güzel haberi beklediklerini sözlerine ekledi.