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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu

Kayıp üniversite öğrencisi genç kızın cesedi denizde bulundu

Olay yerinden görüntü

Özel Güvenlik Cenaze Aracı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Üniversite Öğrencisi 

-Sahilden görüntü
-Sağlık ekiplerinden görüntü
-Cesedin cenaze aracına konulması
-Sibel Ünli’nin fotoğrafı
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih'te kaybolan üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin cesedi denizde bulundu. Genç kızın Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi olduğu ve yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. Öğlen saatlerinde Yenikapı sahilinde devriye atan özel güvenlik görevlileri denizde bir cesedin olduğunu fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, cesedi kıyıya çıkartmak için deniz polisinden yardım istedi. Olay yerine gelen deniz polisi bot yardımıyla çıkartarak kıyıya getirdi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, cesedin 20 yaşındaki Sibel Ünli’ye ait olduğu ortaya çıktı. ‘1 Aydır kendisinden haber alınamıyordu’ İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. Sınıf öğrencisi olan Sibel Ünli’nin ailesi tarafından yaklaşık 1 ay önce kayıp başvurusu bulunulduğu ve arkadaşlarının da kendisinden haber alamadığı öğrenildi. Ünli’nin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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