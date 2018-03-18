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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Kayıp şahıs evinin yakınında ölü bulundu

Kayıp şahıs evinin yakınında ölü bulundu

Cenazeden görüntü

Polis Cenaze İlkbahar Gözyaşı Yaşlı Adam 

-Yakınlardan görüntü
-Polis ekiplerinin çalışmaları
-Sağlık ekiplerinin çalışmaları
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’da gündüz saatlerinden beridir haber alınamayan yaşlı adam, evinin yakınında ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde hava almak için dışarı çıktığı belirtilen 60 yaşındaki İbrahim Yıldırım’dan haber alamayan ve polise kayıp ihbarında bulunarak Yıldırım’ı aramaya koyulan yakınları, şahsı İlkbahar Mahallesi 595. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bahçesine hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cinayet şüphesi üzerine Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgede çalışma yaptı. Yıldırım’ın yakınları, cenaze başında gözyaşı döktü.
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