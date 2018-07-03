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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kayıp rehber 3’üncü günde de bulunamadı

Kayıp rehber 3’üncü günde de bulunamadı

ARŞİV

( SAMSUN ) - 75 metre derinliğindeki baraj gölünde kayıp rehberi sahil güvenlik dalgıçları arıyor SAMSUN

Kanyon Jandarma Baraj Gölü Sahil Güvenlik Sağlık Ekipleri 


- Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Altınkaya Barajı Şahinkaya Kanyonu'nu gezi sırasında tur teknesinden kaybolan rehber 25 yaşındaki Selçuk Erkut, yapılan aramalarda 3’üncü günde de bulunamadı. Ailesinin, sevenlerinin ve arama yapan ekiplerinin endişeli ve hüzünlü bekleyişi devam ediyor. Samsun'dan gelen Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı DEGAK-1 dalış ekibi 2 gündür kanyonda yaptığı dalış ve aramadan bir sonuç alınamadı. Dalış ekibinin gayretli çalışmaları takdirle karşılandı. Arama yapılan alanın derinliğinin yer yer 75 metreye ulaştığı, görüş alanının neredeyse sıfır olduğu belirtilerek aramanın 38 metre derinliğe kadar titizlikle yapıldığı, barajda kaybolan gencin tam olarak nerede atladığı bilinemediğinden aramaların kanyonun tamamında yapıldığı ifade edildi. Arama sırasında tur teknelerine izin verilmezken arama yapılmadığı zamanlarda tur teknelerinin kanyon turuna izin verildiği açıklandı. Kayıp genci arama çalışmalarının bulunana kadar devam edeceği, Ankara'dan Jandarma Arama Kurtarma Timinin gelerek aramalarda bulunacağı belirtildi. Arama çalışmalarına, jandarma, sağlık ekipleri, tur tekne sahiplerinin de katıldığı, gece-gündüz aranabilecek her yere bakıldığı kaydedildi.
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