Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kayıp polisi arama çalışmaları sürüyor İzle

Kayıp polisi arama çalışmaları sürüyor İzle

arama çalışmalarından görüntü

Şehit Polis Polis Memuru Memur Helikopter 

-detaylar

( TRABZON )- Derenin bulanık ve hızlı akışı çalışmaları güçleştiriyor TRABZON

- Trabzon’un Maçka ilçesinde görev ifası sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları karadan ve havadan sürüyor. Arama çalışmalarına 464 personel katılırken havadan da destek çalışmaları sürüyor. Sabahın erken saatlerinde derenin, denizle birleştiği yaklaşık 25 kilometrelik bir alanda arama çalışmaları sürerken çalışmalara 1 helikopter ve 4 droneda havadan destek veriyor. Arama çalışmalarına 200 kadar asker, 100 polis, Sahil Güvenlik ekiplerinden 7, Rize Deniz Polisinden 5, Hopa Deniz Polisinden 4 olmak üzere 16 dalgıç toplam 464 personel katılırken dere suyunun bulanık ve hızlı akışı arama çalışmalarını güçleştiriyor. Gün içinde su seviyesinin düşürülmesi için dere üzerinde bulunan HES, kapaklarının kapatılacağı öğrenilirken, aramalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Dün gece saat 01.45 sıralarında meydana gelen olayda Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 3 polis memuru görevlerini ifa ederken, polis otosu kontrolden çıkması sonucu Çatak Köprüsü üzerinden dereye uçmuştu. Kazada Trabzon nüfusuna kayıtlı 27 yaşındaki Yusuf çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis memuru Mehmet Ayan ise derede kaybolmuştu.
İlgili Foto Galeriler
Mehmetçik Silopili Çocuklarla Maç YaptıMehmetçik Silopili Çocuklarla Maç Yaptı
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı