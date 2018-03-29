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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kayıp polisi arama çalışmaları sürüyor

Kayıp polisi arama çalışmaları sürüyor

Yemek ve kahvaltı hizmetlerinden görüntü

Polis Aracı Polis Memuru Kurtarma Ekibi Sabah Kahvaltısı Helikopter 

-Kepçe ile bölgenin kazılması
-yapılan çalışmalardan görüntü
-detaylar

( TRABZON -HD)- Ailenin isteği üzerine polislerin içinde bulunduğu aracın dereye düştüğü yer kepçeyle kazılırken, kazılan alandan 3 adet kelepçe çıktı- Çalışmalara katılan ekiplere her gün sabah kahvaltısı ve öğle yemeği veriliyor TRABZON

- Trabzon’un Maçka ilçesinde bir hafta önce görevi sırasında içerisinde bulundukları aracın dereye uçması sonucu dere sularında kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ı arama çalışmaları sürüyor. Ailesinin isteği üzerine polislerin içinde bulunduğu aracın dereye düştüğü yer kepçeyle kazılırken, kazılan alandan 3 adet kelepçe çıktı. Çalışmalara katılan yaklaşık 500 kişiye ve gelecek bir haberi bekleyen kayıp polisin yakınlarına her gün sabah kahvaltısı ve öğle yemeği veriliyor. 22 Mart tarihinde Maçka ilçesinde bir polis aracının dereye uçtuğu kazada polis memuru Yunus Çavdar şehit olmuş, İzzet Kazaz yaralanmış, Mehmet Ayan ise akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Kayıp polis memurunun bulunması için AFAD, UMKE, Sahil Güvenlik ve çeşitli kurumlardan 400’ün üzerinde arama kurtarma ekibi, bölgedeki çalışmalarını sürdürürken, 58 dalgıç ve diğer ekipler de dere boyunca detaylı arama gerçekleştiriyor. Sahil Güvenlik ile Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait helikopterlerin havadan katıldığı aramalarda su altı kamerası da kullanılıyor. Helikopterler dünden bu yana Trabzon sahilinde uçarak havadan kayıp polisi kıyı boyunca ararken, Ailesinin isteği üzerine polislerin içinde bulunduğu aracın dereye düştüğü yer kepçeyle kazıldı. Kazılan alandan 3 adet kelepçe ile araç kar zincirleri çıktı. Çalışmaların kesintisiz sürdürülmesi için ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından olayın yaşandığı günden itibaren olay mahalinde kurulan 2 ayrı çadırda arama kurtarma ekipleri ile çalışmaları takip edenlere yakınlarına sabahları sandviç ile öğlenleri sıcak yemek ve pide ikramında bulunuluyor. 500 kişi için sağlanan bu lojistik desteğe Maçka Belediyesi de destek veriyor. Yapılan ikramların arama kurtarma çalışmaları sonuçlanıncaya kadar devam edeceği belirtilirken, Büyükşehir Belediyesince de olay yerinde kurulan çadırlarda Ayan'ın eşi Hacer, annesi Ayşe, babası İsmail ile kardeşleri Muhammer ve Mücahit Ayan'ın bekleyişleri sürüyor.
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